Немецкие власти окончательно забрали детей у российской семьи Зайберт

Сегодня утром российская семья Зайберт, проживающая в Германии, получила решение суда об окончательном изъятии детей. Президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей считает, что это решение полностью политическое.

«Это решение откровенно русофобское, оно пахнет нацизмом и довольно четко дает понять, что Германия не будет больше подчиняться международному праву», — поделился с ФАН собеседник.

По словам Мурея, в решении суда гражданство детей указано как немецкое, а гражданство родителей — как неизвестное. При этом он уверен, что гражданство власти прекрасно знают, так как у них есть все необходимые документы.

Суд постановил забрать детей полностью, лишить мать и отца родительских прав, а также передать все права опеки местной социальной службе по месту проживания.

«Дети попадут в секретные школы и детские сады, так как якобы есть опасность того, что родители захотят не то что похитить их, а просто увидеть. Также в решении суда указывается, что вся эта информация стала известна по анонимному доносу без отправителя. Только вот отправитель был известен, а донос подписан. И информация про проблемы в семье с алкоголем тоже была из этого доноса то у матери, то у отца», — добавил Гарри Мурей.

Адвокат семьи неоднократно говорил, что никаких алкогольных проблем в семье нет, а шумы из квартиры объясняются тем, что семья согласно немецким законам находилась на карантине. Также родителей обвинили в том, что они не принесли вещи детям в приют, хотя их местонахождение скрывалось. Насколько эти меры будут являться окончательными, будет зависеть от дальнейшего расследования. Сейчас история находится на контроле разведывательного и ситуационного центра Европейского союза.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.