Театр «Лицедеи» из-за пандемии на грани гибели

Санкт-Петербург, 12 марта. Руководитель и учредитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев получил счет на сумму свыше трех миллионов рублей только за аренду и коммунальные расходы, передает корреспондент ФАН.

По словам самого Соловьева, они держатся за счет энтузиазма артистов. Если для более больших театров эти суммы — незначительные, то для «Лицедеев», чья труппа состоит из 12 человек, а всего работает чуть больше 20, три миллиона — огромные деньги.

«Мы не работали фактически девять месяцев, — рассказал ФАН Виктор Соловьев. — Но за коммунальные расходы и аренду с нас все равно берут. Еще есть долг перед актерами, служащими. Мне страшно об этом думать».

«Лицедеи» хоть и являются символом Петербурга, но это частный театр. Поэтому никаких дотаций они за пандемию не получили. Девять месяцев —просто губительны для них. Правда, Соловьев уверен, что «Лицедеи» с их 50-летней историей переживут и эти времена.

Напомним, в июне 2020 года руководителя театра «Лицедеи» Виктора Соловьева освободили от уголовной ответственности за ДТП, произошедшее в феврале. Тогда Виктор Соловьев в состоянии алкогольного опьянения, не заметив выставленного аварийного знака, врезался в припаркованный автомобиль, у которого водитель менял колесо. В результате ДТП пострадал 41-летний Павел Ковалев, которому в итоге ампутировали ногу. Но так как Соловьев смог договориться с потерпевшим, то уголовное дело было прекращено.