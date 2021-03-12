Охранник алкомаркета совратил девочку на глазах у бабушки на остановке в Подмосковье

Рошаль, 12 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении 11-летней девочки. Как стало известно ФАН, извращенец надругался над ребенком на автобусной остановке.

10 марта около 22:00 в дежурную часть полиции города Шатура Московской области обратилась 37-летняя местная жительница. В заявлении она сообщила, что в городе Рошаль неизвестный мужчина подверг сексуальному насилию ее малолетнюю дочь.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и принялись искать злоумышленника. Чтобы задержать подозреваемого, стражам порядка потребовалось меньше суток. В поле зрения полицейских попал 42-летний сотрудник безопасности сетевого алкогольного магазина.

«Школьница возвращалась после уроков из соседнего города Рошаль, — рассказал ФАН источник в полиции. — Она встретила бабушку, и вместе они решили поехать домой. На остановке девочка села на лавочку, достала сотовый телефон и стала играть. Бабушка стояла неподалеку».

В это время на остановку пришел мужчина. Сначала он стал оглядываться по сторонам, а потом подошел к скамейке и принялся изучать расписание автобусов.

«В это время его затрясло, полы куртки распахнулись, и девочка увидела половой орган мужчины. Сначала школьница ничего не сказала бабушке. Но дома она рассказала все маме. После этого женщина обратилась в полицию», — резюмировал источник.

На допросе у следователя подозреваемый признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Его поместили в изолятор временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.