Аналитики рассказали, чем грозит резкий рост цен на нефть

Рубль пытается укрепиться, но опасения новых санкций не дают ему это сделать в полной мере, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали аналитики, нефть остается на достаточно высоком ценовом диапазоне. Сейчас баррель марки Brent стоит чуть больше 69 долларов. Благоприятный фон, который создала ОПЕК на прошлой неделе, остается. Кроме того, позитива добавляют подписанный президентом США Джо Байденом пакет по поддержке американской экономики и хорошие новости о вакцинации населения.

«С другой стороны, возникает недовольство со стороны крупных импортеров (Китай, Индия и так далее). По сути, ОПЕК контролирует рынок, и цены на нефть слишком высокие. Есть опасения раскрутки инфляции — высокая нефть спровоцирует рост цен на другие товары. И это проблема для многих стран. Может ли это спровоцировать более серьезное давление на ОПЕК, сказать сложно, но тем не менее. Но ОПЕК своим любым решением может прекратить рост цен. Но пока они хотят, чтобы запасы сокращались по всему миру. И только после этого они начнут увеличивать добычу без риска сильного падения цен», — пояснили аналитики.

ОПЕК накануне увеличила прогноз спроса на нефть в следующем году. Однако это решение все равно не достигнет значения, которое было до пандемии коронавируса, уверены эксперты.

При этом многие участники рынка опасаются, что цены на нефть достигли высоких показателей слишком быстро. Реальный спрос и физический рынок не поспевают. Это ограничивает рост цен на нефть в будущем. Баланс спроса и предложения пока ожидается на уровне 65-70 долларов за баррель.

Что касается рубля, по словам аналитиков, отечественная валюта на фоне подписанного Байденом пакета, общего позитива на рынке и высоких цен на нефть продолжает пытаться укрепляться. Но пока незначительно.

«Сейчас он в рамках коррекции понижается до 73,68. Но пока все равно риск санкций остается. И в любой момент могут появиться новые», — добавили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран Альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.