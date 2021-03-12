Соседов объяснил, почему возобновление дружбы между РФ и Украиной невозможно

Москва, 12 марта. Дружбу между Россией и Украиной восстановить в ближайшее время не удастся, заявил критик Сергей Соседов. Виной тому, по его мнению, внешние и внутренние политические силы.

Музыкальный критик долгие годы проработал на украинском телевидении, но из-за ухудшения отношений между РФ и Украиной последняя сторона решила его убрать из вещания. Как считает ведущий, отношения между соседями вряд ли улучшатся в ближайшее время.

«Сейчас этого не произойдет, потому что Украина управляема США, она стала плацдармом США против России. Мы не сможем уже помириться, потому что там диктует Америка, она просто не позволит, нам не позволят уже дружить с Украиной, надо думать головой политикам!» — сказал Соседов в эфире программы на YouTube «Ходят слухи».

По мнению скандального критика, сейчас российским политикам стоит обратить внимание на пока еще дружеские отношения с Белоруссией, чтобы там не обосновался плацдарм США против России.

В 2015 году Соседова выгнали из жюри украинского шоу «Х-Фактор». Говорилось, что его кандидатуру не одобрила Служба безопасности Украины.