Украинская певица рассказала об изменениях в шоу-бизнесе после Майдана

Киев, 12 марта. Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как события времен Майдана изменили ситуацию в шоу-бизнесе Незалежной.

По ее словам, до государственного переворота украинские артисты «смотрели с открытым ртом» на российских коллег. Признание в Незалежной можно было получить только после успеха в Москве, добавила певица.

«Зачем брать каких-то «недоразвитых» здесь звезд, если можно было сразу взять московских», — сказала она.

Только после признания в России украинские артисты могли требовать достойные гонорары. В противном случае им зачастую приходилось выступать бесплатно, рассказала Полякова.

«Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги», — объяснила певица.

После Майдана исполнители из Украины «подняли головы» и начали «пробиваться» на родине, поскольку исчезла конкуренция с российскими артистами, отметила она. К примеру, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Любовь Успенская занимали все медиапространство в Киеве и не давали протиснуться туда молодым талантам, заключила Полякова.

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