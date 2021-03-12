Пираты Гвинейского залива захватили очередное судно

Претория, 12 марта. Девять вооруженных пиратов высадились на борт судна в Гвинейском заливе. Они взяли в заложники 15 членов экипажа, сообщается на портале Trade Winds.

Танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B шел под флагом Мальты. Его экипаж состоит из 21 человек, являющихся гражданами Украины, Румынии и Филиппин. В момент нападения судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны.

Незадолго до этого власти Нигерии заплатили пиратам выкуп за 14 моряков, взятых в плен в Гвинейском заливе. Среди них были четыре нигерийца, а также десять граждан других государств: Индонезии, Китая и Габона. Для освобождения заложников нигерийским властям пришлось передать бандитам 300 тысяч долларов.