Жители Латакии возвращаются в освобожденные от террористов районы

Мирные жители возвращаются в некогда оставленные ими города и деревни сирийской провинции Латакия. Это стало возможным благодаря действиям российских и сирийских саперов по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов и мин-ловушек, установленных отступавшими террористическими группировками. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Губернатор провинции Ибрагим Хадер ас-Салем сообщил, что все системы жизнеобеспечения в регионе приведены в исправное состояние. По его словам, прибывающим будут обеспечены все базовые потребности.

Также стало известно о формировании комитета из числа оставшихся и вернувшихся местных жителей. Этот орган призван участвовать в координации восстановительных работ совместно с официальными властями.

Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) вторглись в северную часть Латакии в 2012 году. Вскоре на занятых территориях был развернут террор, вынудивший местных жителей к массовому бегству.

Основные силы террористов в провинции были разбиты в 2015 году силами сирийской армии при поддержке РФ. С тех пор здесь велась работа по ликвидации разрозненных групп боевиков и очистке местности от боеприпасов и завалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.