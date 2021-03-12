Посещение мечетей и храмов в Дагестане разрешат с 15 марта

Махачкала, 12 марта. Власти Дагестана с 15 марта открывают для посещения мечети и храмы, расположенные на территории республики. Соответствующее постановление подготовил региональный Роспотребнадзор, сообщили ФАН в ведомстве.

«Постановление по снятию отдельных ограничительных мероприятий на совершение богослужений и религиозных обрядов уже готово. С 15 марта оно вступает в силу при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора», — отметили в надзорном органе.

В ведомстве не уточнили, какие именно ограничения сохранятся при посещении религиозных сооружений. При этом собеседница ФАН отметила, что соответствующий документ будет опубликован до конца сегодняшнего дня.

Накануне, 11 марта, в ходе заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции врио главы Дагестана Сергей Меликов выступил с инициативой открытия мечетей и храмов. Он констатировал, что в регионе наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости COVID-19, что дает возможность снять отдельные ограничения с условием соблюдения требований Роспотребнадзора, в частности масочного режима и социальной дистанции. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов заверил, что подготовит соответствующий документ.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана разрешили проведение тренировок профессиональных спортсменов на объектах, расположенных на открытом воздухе. Соответствующее предложение регионального Минспорта поддержал Сергей Меликов.