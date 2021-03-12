Елена Воробей раскрыла точный рост Дмитрия Дюжева

Москва, 12 марта. Звезда «Аншлага» Елена Воробей станцевала с актером Дмитрием Дюжевым и назвала точный рост артиста, на фоне которого она выглядит Дюймовочкой.

На своей странице в Instagram артистка показала кадр, сделанный во время ее танца с Дюжевым. На снимке смеющаяся Воробей смотрит на своего партнера снизу вверх.

«В объятиях Димы Дюжева я кажусь совсем Дюймовочкой, не так ли?! Дима выше меня почти на две головы, и я при этом на высоченных каблуках!» — написала звезда «Аншлага».

Юмористка призналась, что ее рост всего 158 сантиметров. Мать артистки была еще ниже — 155 сантиметров. Воробей немного порассуждала о высоких и низких людях и напомнила о некоторых стереотипах, например, о комплексе Наполеона, которым якобы страдают почти все мужчины небольшого роста. А самым высоким человеком в мире, по словам юмористки, считается Роберт Уодлоу, выросший до 272 сантиметров.

«А Дмитрий Дюжев всего 192 сантиметра. Так что все относительно в этом мире», — подытожила Елена Воробей.

Недавно юмористка показала поклонникам свою дочь, которая едва не стала инвалидом. Артистка трогательно поздравила наследницу с днем рождения.