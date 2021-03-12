Ученые из Томска разработали новую технологию экспресс-тестирования на допинг

Томск, 12 марта. Исследователи Томского политехнического университета разработали новый сенсор, позволяющий выявить наличие допинговых препаратов в крови спортсменов.

Ученые ТПУ совместно с зарубежными коллегами разработали новый сенсор с двухслойными наноразмерными порами. Он способен анализировать хиральные молекулы, не обладающие зеркально-поворотной симметрией. Эти молекулы применяются в области фармакологии при изготовлении допинговых препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Стандартные методы для определения хиральных соединений, например, хроматография, являются дорогостоящими и требуют сложного оборудования, навыков работы на нем. Наши сенсоры подходят для портативных рамановских спектрометров, которые значительно дешевле и проще в использовании», — рассказала научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Ольга Гусельникова.

Уточняется, что сенсор выполнен в виде пластины с пористой пленкой, сделанной из золота. Диаметр ее пор составляет всего 20 — 30 нанометров. На пленках ученые вырастили каркас, сформированный из ионов цинка и органических молекул. Он также имеет поры, но с еще меньшим размером.

В ходе анализа на пленку наводится луч света, что приводит к возникновению эффекта плазмонного резонанса. Сигнал считывается романовским спектрометром. Несмотря на кажущуюся сложность, сам процесс занимает менее пяти минут.

Ранее сообщалось, что медики из Новосибирска разработали новый способ оперативного выявления коронавируса. Они разработали специальное устройство, представляющее собой газоанализатор со спектрометром.