Строительство «Северного потока — 2» на юге Балтийского моря остановлено

Москва, 12 марта. Шторм в южной части Балтийского моря вновь стал причиной остановки строительства «Северного потока — 2». Ожидается, что непогода в районе укладки труб продлится несколько дней.

По сведениям навигационного портала MarineTraffic, трубоукладочная баржа «Фортуна» не ведет работы уже вторые сутки. Согласно сообщению Шведского института гидрологии и метеорологии, с 11 марта на юге Балтики действует предупреждение о штормовом ветре. По данным метеорологов, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

В районе нахождения «Фортуны» стоят суда снабжения «Эрри» и «Вени». Осуществляющее мониторинг укладки газопровода судно «Балтийский исследователь» направился в Росток. По прогнозу Шведского института гидрологии и метеорологии, непогода в южной части Балтийского моря продлится до 15 марта.

«Фортуна» возобновила строительство «Северного потока — 2» 6 февраля. По состоянию на 11 марта баржа успела уложить 14,6 километра труб, что составляет почти 30% недостроенного участка в датской экономической зоне. Судну осталось достроить чуть более 34 километров в водах Дании и еще 13,9 километра - в экономической зоне Германии.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова ранее в комментарии ФАН назвала примерный срок окончания строительства «Северного потока - 2». По ее словам, на сегодня нет веских оснований предполагать остановку проекта на этапе укладки труд в датских водах. При этом в отношении газопровода существует множество других рисков.