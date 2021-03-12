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Стюардесса назвала сумму самых больших чаевых от пассажиров частных самолетов

Стюардесса назвала сумму самых больших чаевых от пассажиров частных самолетов

Москва, 12 марта. Стюардесса частного самолета из России назвала крупнейшую сумму чаевых от пассажиров лайнера, которую она когда-либо получала за время работы.

Российская стюардесса рассказала, как относятся к чаевым в авиационном бизнесе. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Размер вознаграждения зависит не только от щедрости пассажиров, но и от деятельности членов экипажа самолета.

Традиционно путешественники вручают деньги после перелета. Чаевые принято передавать лично бортпроводникам. Самая большая сумма, которую стюардесса получала за свою работу в качестве вознаграждения от пассажиров, составила 2000 долларов (почти 150 тыс. рублей). Самый небольшой размер чаевых у бортпроводницы был 100 долларов (7,4 тыс. рублей).

«Для успешного выполнения рейса взаимодействует весь экипаж, и нет такого, что кто-то работал больше или меньше. Вам может показаться, что работали только вы, но это далеко не так», — добавила стюардесса.

Она считает, что сумму необходимо разделить между всеми членами экипажа. Так как может сложиться впечатление, будто кто-то один работал больше других, но успех всегда зависит от сплоченности коллектива, подытожила бортпроводница.

До этого стюардесса рассказала, какие правила должны соблюдаться в авиакомпаниях в отношении пассажиров. Прежде всего, если рейс задерживается, то авиаперевозчик обязан создать для пассажира комфортные условия на период ожидания.

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