Стюардесса назвала сумму самых больших чаевых от пассажиров частных самолетов

Москва, 12 марта. Стюардесса частного самолета из России назвала крупнейшую сумму чаевых от пассажиров лайнера, которую она когда-либо получала за время работы.

Российская стюардесса рассказала, как относятся к чаевым в авиационном бизнесе. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Размер вознаграждения зависит не только от щедрости пассажиров, но и от деятельности членов экипажа самолета.

Традиционно путешественники вручают деньги после перелета. Чаевые принято передавать лично бортпроводникам. Самая большая сумма, которую стюардесса получала за свою работу в качестве вознаграждения от пассажиров, составила 2000 долларов (почти 150 тыс. рублей). Самый небольшой размер чаевых у бортпроводницы был 100 долларов (7,4 тыс. рублей).

«Для успешного выполнения рейса взаимодействует весь экипаж, и нет такого, что кто-то работал больше или меньше. Вам может показаться, что работали только вы, но это далеко не так», — добавила стюардесса.

Она считает, что сумму необходимо разделить между всеми членами экипажа. Так как может сложиться впечатление, будто кто-то один работал больше других, но успех всегда зависит от сплоченности коллектива, подытожила бортпроводница.

До этого стюардесса рассказала, какие правила должны соблюдаться в авиакомпаниях в отношении пассажиров. Прежде всего, если рейс задерживается, то авиаперевозчик обязан создать для пассажира комфортные условия на период ожидания.