Киев, 12 марта. Украина своими действиями сама развенчивает миф о «российской пропаганде», заявил политолог и журналист Алексей Кочетков.

Как считает эксперт, ежедневными обстрелами Донбасса и водной блокадой Крыма Киев сам развенчивает «российскую пропаганду». Он раскритиковал антироссийский телеканал «Дом», который вещает в Крыму и рассказывает «ужасы» о России.

«Я не встречал людей, которые бы смотрели украинское телевидение в Крыму или в Донбассе. Об их эффективности могут рассказывать все что угодно сотрудники каналов, потому что они получают зарплату. Я не считаю, что это надо рассматривать как серьезную угрозу», — заявил Кочетков.

Ранее сообщалось, что Россия оценит участие каких-либо государств в «крымской платформе». Москва сочтет причастность к саммиту за посягательство на территориальную целостность страны, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).