Вашингтон, 12 марта. Израилю пришлось заключать сделки с разными странами, чтобы испытать российский истребитель и узнать о всех его возможностях.

ВВС Израиля давно хотели получить российский истребитель. Стране пришлось использовать различные средства и возможности для получения работоспособного МиГ-29, отметили обозреватели американского издания The National Interest (NI), передает «ПолитРоссия».

Сообщается, что Израилю почти удалось получить истребитель в процессе тайной сделки с польским генералом. Вскоре этот факт раскрылся в Кремле, и СССР потребовал возвращение МиГ-29. Существует мнение, что части истребителя были сфотографированы, после чего тщательно исследовались. Однако, видимо, из этого ничего не вышло, отметили авторы.

В 1991 году Израилю от Германии был преподнесен радар МиГ-29, а в 1997 году Иерусалиму даже удалось арендовать истребитель (вероятнее всего — у Польши) и провести на нем испытания. После тестовых полетов военнослужащие были настолько впечатлены возможностями самолета, что отметили его превосходство над истребителями F-15 и F-16.

Недавно американские эксперты признали МиГ-29 одним из лучших истребителей времен СССР.