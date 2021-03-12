Обвиняемого в незаконном обороте оружия депутата отправили в СИЗО

Санкт-Петербург, 12 марта. Троих фигурантов дела о незаконном обороте оружия отправили в СИЗО. Среди них депутат Лодейнопольского муниципального района Ленобласти Олег Майдаков.

Суд избрал меру пресечения для фигурантов уголовного дела о незаконной торговле оружием в Ленинградской области. Главного обвиняемого — депутата Майдакова — заключили под стражу в СИЗО. Два его сообщника были также арестованы. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, все они будут направлены в колпинский изолятор №1 «Кресты».

Ранее правоохранители задержали депутата и двух его подельников в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия, сообщал ФАН. По версии следствия, они продали жителю Ленобласти пистолет и боеприпасы на сумму около 200 тыс. рублей.