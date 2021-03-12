Украина может столкнуться с «двойным экономическим ударом»

Киев, 12 марта. Украина расплачивается не только с собственными долгами, но и с кредитами, которые не были ей предоставлены, заявил директор Института развития экономики Александр Гончаров.

По его словам, Киев выплачивает Международному валютному фонду неустойку за невыбранные транши, передают «Известия».

«Многие государства не погашают долги, а занимаются реструктуризацией. Было бы неплохо, если бы и Украина обслуживала только проценты», — добавил он.

Согласно условиям кредитной программы, украинский заемщик помимо процентов за полученные транши оплачивает комиссию за недополученные, уточнил эксперт. В феврале 2021 года сумма выплат МВФ была на уровне более 213 млн долларов при ставке по кредиту от организации в 2,63% годовых. По словам экономиста, аналогичный коэффициент для еврооблигаций составляет 7,2%.

По мнению специалиста, Украина скоро испытает скачок процентных ставок и рост стоимости кредитов. Он напомнил, что процент уже был повышен до 6,5%, что приведет к снижению ликвидности украинской гривны. Кроме того, произойдет уменьшение объемов инвестиций и отток капитала.

«Будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе», — резюмировал Гончаров.

Заместитель руководителя аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков в ходе пресс-конференции медиацентра «Патриот» и ФАН ранее объяснил, чем отличается уровень жизни в Донбассе и на Украине.