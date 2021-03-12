Мизулина отреагировала на распространение детской порнографии в Twitter

Москва, 12 марта. Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина выразила недоумение ситуацией с распространением в социальной сети Twitter детской порнографии.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство России и правоохранительные органы должны задать соответствующие вопросы американской стороне. Политик отметила, что представители соцсети до сих пор не привлечены к ответственности, несмотря на жесткость американского законодательства в этой сфере.

Стоит отметить, что ранее Роскомнадзор начал процесс искусственного понижения скорости работы Twitter на территории Российской Федерации. Регулятор ограничил передачу данных на всех мобильных гаджетах и на 50% стационарных устройств. Такое решение было принято из-за распространения запрещенного в России контента.

Ранее стало известно, что в Совфеде РФ назвали условия для продолжения работы зарубежных соцсетей в России. Все западные IT-платформы обязаны открыть свое представительство в РФ, а также соблюдать законодательные нормы страны.