Песков подтвердил позицию Путина по отказу от использования детских образов

Москва, 12 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о неизменности позиции главы государства.

Президент все еще считает нежелательным использование детских образов для политических сил, пояснил представитель Кремля. Ничего в позиции главы государства не изменилось, добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков объяснил слова Путина о «хорьковых интересах» организаторов незаконных акций. По мнению пресс-секретаря, политик упоминал тех людей, кто призывает несовершеннолетних выходить на улицы.