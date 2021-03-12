Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза РФ

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, оно состоится 12 марта.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на пятницу у Путина запланированы международные переговоры в телефонном формате. Также намечен ряд внутренних встреч, добавил он.

«Работает президент сегодня в своей резиденции в Ново-Огарево. И во второй половине дня мы дадим информацию по международным телефонным разговорам», — рассказал Песков представителям СМИ.

Официальный представитель Кремля добавил, что совещание с членами Совбеза РФ состоится в формате видеоконференции.

Ранее Песков сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоится 2-5 июня, Путин примет в нем участие как в режиме онлайн, так и лично.