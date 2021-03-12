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Пожарным удалось сбить открытое пламя с фасада горящего ТЦ в Самаре

Пожарным удалось сбить открытое пламя с фасада горящего ТЦ в Самаре

Самара, 12 марта. Спасатели сбили открытое пламя с фасада торгового центра «Скала», передает источник ФАН в экстренных службах. Территория здания по-прежнему оцеплена, а прилегающая дорога закрыта.

Инцидент произошел на Московском шоссе в Самаре. Огонь распространился с первого по шестой этажи, загорелись панели в здании. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Деревянный жилой дом сгорел во Владивостоке на проспекте Острякова, сообщало издание Deita со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. Из здания эвакуировали 20 человек, пострадавших нет.

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