Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября

Москва, 12 марта. Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2021 году. Мероприятие будет проходить со 2 по 4 сентября.

Об этом говорится в сообщении Росконгресса, являющегося организатором форума. Информация о датах проведения ВЭФ также опубликована на официальном сайте форума. Местом проведения ВЭФ в 2021 году выбран Владивосток. Мероприятия будут проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум был учрежден в мае 2015 года указом президента РФ Владимира Путина. Целью его создания является развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Традиционно ВЭФ проходит в первых числах сентября, однако в 2020 году форум был отменен из-за ситуации с коронавирусом.

В 2019 году ВЭФ посетили 8,5 тысячи делегатов, представителей с МИ и участников выставки. В общей сложности в форуме приняли участие делегаты из 65 государств, среди которых Китай, Япония, Индия и Южная Корея.