Фильм сына Домогарова «Пальма» покажут в других странах

Москва, 12 марта. Российская кинокартина «Пальма» появится в прокате в других странах. Ленту смогут увидеть зрители из Словакии, Польши, Прибалтики и Вьетнама.

О том, что фильм покажут в кинотеатрах других стран, рассказал режиссер проекта, сын актера Александра Домогарова, являющийся полным тезкой своего отца. Он отметил, что в будущем «Пальма» может выйти в прокат не только в перечисленных выше странах и регионах.

«Ведутся переговоры с Китаем, Латинской Америкой, Германией и Италией», — сообщил Домогаров-младший.

Сюжет фильма «Пальма» основан на реальных событиях 1970-х годов. Картина рассказывает о немецкой овчарке по кличке Пальма, которая два года ждала в аэропорту Внуково своего хозяина, оставившего ее у трапа самолета. Домогаров-младший отметил, что в ленте речь идет не только о собаке, но и об отношениях отца с девятилетним сыном.

«Это повод задуматься о собственной жизни, о том, что действительно ценно и важно», — сказал режиссер в интервью РИА Новости.

Отец режиссера недавно пожаловался на проблемы со здоровьем. Домогаров-старший почувствовал недомогание и неприятные ощущения в спине после спектакля.