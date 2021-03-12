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Песков: в мире высоко оценивают макроэкономическую стабильность России

Песков: в мире высоко оценивают макроэкономическую стабильность России

Москва, 12 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как мировые финансисты оценивают макроэкономическую стабильность России.

Макроэкономическая стабильность РФ не подвергается сомнению, она получает наивысшую оценку среди мировых финансистов. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о роли ЦБ в повышении инвестиционной активности в России, заметил, что Центробанк — это мегарегулятор, а макростабильность страны подтверждается наивысшими оценками мировых специалистов в финансовой отрасли.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности в четверг обратился к предпринимателям с рекомендацией вкладывать средства в российский бизнес.

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