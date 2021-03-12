Депутат призвал перепроверить онлайн-голосование за памятник на Лубянке

Москва, 12 марта. Необходимо провести прокурорскую проверку на соответствие соблюдения действующего законодательства во время онлайн-голосования за установку памятника на Лубянской площади. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, глава партии «Родина» Алексей Журавлев в письме к генпрокурору Игорю Краснову (есть в распоряжении ФАН).

«Расширение практики применения нового способа волеизъявления граждан, так называемого электронного голосования, требует от модераторов этого процесса особого внимания к верифицировании пользователей и защите процесса голосования от возможных фальсификаций», — написал он.

По словам депутата, во время голосования за памятник на Лубянской площади 25 и 26 февраля 2021 года в Интернете и Telegram-каналах сообщалось о возможных признаках нарушений в процессе сбора и подсчета голосов. Так, говорилось о накрутке с использованием фиктивных аккаунтов несуществующих людей. Сообщалось, что в течение дня и ночи 25 февраля разрыв между вариантами «Невский» и «Дзержинский» составлял 1%, цифры за оба варианта росли синхронно при изменении числа проголосовавших. Однако утром 26 февраля разрыв начал резко увеличиваться каждые 30 минут — с 500 до 34 тыс. человек.

«В средствах массовой информации упоминалось, что к голосованию на «Активном гражданине» имели доступ жители всех регионов России, а не только верифицированные в системе mos.ru жители Москвы и Подмосковья. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин ранее сообщил в своем Telegram-канале, что во время старта голосования в 10:00 25 февраля за вариант «Невский» стояло две тысячи подписей при нуле подписей за вариант «Дзержинский». Также он утверждал, что действовала схема скупки голосов за 60 рублей», — отметил парламентарий.

Как пояснил ФАН сам Журавлев, он направил запрос, чтобы Генпрокуратура провела прокурорскую проверку на соответствие соблюдения действующего законодательства в процессе электронного голосования. По его мнению, вторжение в электронное голосование в будущем может не только нарушить избирательное законодательство, но и стать инструментом для иностранных спецслужб.

Добавим, что проект «Активный гражданин» на обвинения Прилепина ранее сообщил, что заявления о фальсификациях результатов голосования за установку памятника на Лубянке недостоверны. Там отметили, что все системы работают в штатном режиме, никакой подозрительной активности не зафиксировано.

Напомним, голосование по памятнику на Лубянской площади стартовало утром 25 февраля. Москвичам предложили выбрать, какая статуя будет возведена на площади. В качестве вариантов были предложены монументы князю Александру Невскому и революционеру Феликсу Дзержинскому.

Всего в голосовании приняло участие 319 897 человек. Спустя два дня 55,32% респондентов отдали свои голоса за Александра Невского, 44,68% — за Феликса Дзержинского. В этот момент мэр Москвы Сергей Собянин заявил об остановке процесса голосования, заметив, что оно «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».