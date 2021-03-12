Елена Воробей показала поклонникам едва не ставшую инвалидом дочь

Москва, 12 марта. Известная артистка Елена Воробей трогательно обратилась к дочери в день ее 18-летия. Девочка едва не стала инвалидом в подростковом возрасте.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию совершеннолетней дочери Сони. Девушке пару дней назад исполнилось 18 лет. По этому случаю звездная мать разместила пост в честь дня рождения своего ребенка.

«Я всегда с тобой, всегда рядом, даже когда далеко, на гастролях, я с тобой мыслями, сердцем, душой, словами, делами, заботой…18 лет… Так мало и уже так много… Пусть все, о чем ты мечтаешь, непременно сбудется… Целую», — написала Воробей на странице в соцсети.

Девочка появилась на свет семимесячной. Ребенок много болела в детстве. Но самое страшное, с чем пришлось столкнуться артистке, — то, что ее дочь могла стать инвалидом. В 2018 году Соне сделали в немецкой клинике операцию на позвоночнике. Если бы не хирургическое вмешательство, наследница Воробей оказалась бы инвалидом. Но девушка и ее мать преодолели все неприятности и сейчас живут счастливо.