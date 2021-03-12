Диетолог Минздрава назвал опасные начинки для масленичных блинов

Москва, 12 марта. Традиционное блюдо Масленицы — блины — могут нести в себе опасность для здоровья потребителя. Эксперт рассказал о блинных начинках, которые лучше не есть.

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян в беседе с РБК рассказал об опасных для здоровья начинках для блинов. По мнению эксперта, на опасность влияет скорость порчи продукта и соблюдение гигиенических требований.

«Блины — это монопродукт, и соблюдение всех гигиенических процедур для блинов без начинки значительно легче. Добавление начинок создает определенную опасность», — уточнил он.

По словам Тутельяна, особую опасность представляют блины с творогом, рыбой и вареным мясом. Это скоропортящиеся продукты, которые могут вызвать пищевое отравление или расстройство желудка. Тем не менее это по большей части касается покупки готовых блинов. Эксперт рекомендует приобретать и добавлять свежую начинку самостоятельно. В остальных случаях Тутельян советует ограничиваться «пустыми» блинами без какого-либо наполнения.

Ранее сообщалось, что популярность процесса приготовления блинов выросла на три процента за год. Россияне стали тратить больше денег на приобретение всех необходимых ингредиентов.