Американские аналитики рассказали, почему Су-35 ждет большой экспортный успех

Вашингтон, 12 марта. Интерес к боевым самолетам российского производства проявляют сразу несколько потенциальных покупателей, поэтому Москва планирует заключение новых внушительных сделок.

В ближайшее время Су-35 ждет широкое распространение по всему миру, констатировали аналитики американского издания The National Interest (NI), передает «ПолитРоссия».

Недавно генеральный директор российского оборонного гиганта «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о серьезной заинтересованности Саудовской Аравии в российских истребителях Су-35, а также зенитно-ракетных комплексах С-400. Претендентом на боевые самолеты также стала Турция. После закупки Анкарой систем С-400 появился интерес и в других российских разработках.

Следующим потенциальным заказчиком стал Алжир. Недавно страна вместе с Су-35 предпочла приобрести истребители пятого поколения Су-57. Россия также была открыта для сделки по продаже Су-35 Индии, но она уже закупила российские Су-30МКИ. Это стало препятствием, поскольку приобретенные истребители в некоторой степени имеют схожие с Су-35 возможности.

Американские аналитики положительно отозвались о российских истребителях и предрекли им экспортный успех в ближайшее время. Ранее ФАН рассказал, почему Су-35 лучше американских истребителей F-35.