Карасев об украинизации Донбасса: Надо не запрещать, а предлагать что-то взамен

Москва, 12 марта. Три центральных телеканала Украины не так давно прекратили свое вещание. Такое решение было принято президентом Владимиром Зеленским. Причина — угроза национальной безопасности. Именно так она и была озвучена. СБУ на полном серьезе считает, что NewsOne, ZIK и «Украина 112» финансировала Россия, что, по мнению спецслужб, подтверждает связь телеканалов с оппозиционными политиками Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, пишет «ПолитПазл».

Украинский политолог Вадим Карасев, выступая в эфире другого украинского телеканала, который пока еще не попал под запрет, заявил, что насильственная украинизация государства — заведомо проигрышный вариант. В качестве альтернативы эксперт предложил свой авторский рецепт, который не должен вызвать отторжения у украинцев, которые не хотят уничтожения исторической памяти и русского языка, который является для них родным.

«Надо создать свой украинский нарратив такого же качества. Надо не запрещать, а предлагать что-то взамен. Одними запретами ничего не добьешься», — считает политолог.

Карасев уверен, что запрещая российский контент, Украина обязана предложить что-то равноценное взамен. Эксперт уверен, что Киев должен действовать посредством искреннего искусства. По его мнению, столь мягкая украинизация в условиях, когда запрет доступа украинцам «к вражескому контенту» фактически невозможен, принесет правительству Незалежной больше пользы.

Ранее ФАН приводил мнение другого политолога — Алексея Кочеткова, который объяснил, как Украина развенчивает миф о «российской пропаганде».