Елена Панина: Слова Саакашвили о «государстве-кидалове» создают трудности Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с громким заявлением в адрес Киева. Он назвал Украину страной, которая среди иностранных инвесторов имеет репутацию «государства-кидалова».

Саакашвили в данном случае выступает не просто каким-то экспертом со стороны. После Евромайдана он был глубоко интегрирован в украинскую политику, бывший президент Петр Порошенко в 2015 году назначил его губернатором Одесской области, а нынешний лидер Владимир Зеленский сделал Саакашвили в мае 2020-го главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Экс-президент Грузии имеет имидж неуживчивого политика, который не стесняется в выражениях. Но у него есть определенная репутация на Западе, где он пользуется поддержкой. И поэтому заявление Саакашвили создает трудности Киеву. Ведь очевидно, что, прежде всего, его критика будет услышана европейскими и американскими инвесторами, в которых так сильно нуждается украинская экономика.

А это ставит ряд определенных вопросов. Во-первых, вассальная зависимость Киева от Запада, которая привела к протекторатному состоянию Украины и потере ею признаков суверенного государства, должна бы, по идее, работать в пользу зарубежных бизнесменов. Поскольку предполагает защиту внешними центрами сил своих инвесторов. Но из слов Саакашвили можно сделать вывод, что ничего этого не происходит. В таком случае получается, что Запад не заинтересован в существовании Украины как государства.

Во-вторых, интригу создает дата, которую грузинский политик выбрал для своего заявления. Потому что последний по времени публичный скандал с иностранными инвесторами затрагивал не европейских или американских предпринимателей, а китайских, которые приобрели акции запорожского концерна «Мотор Сич».

По указке Вашингтона украинские власти пошли на насильственную национализацию предприятия, что вполне ожидаемо вызвало гнев Пекина. Однако вряд ли бывший грузинский лидер так сильно заботится об интересах китайской стороны. Но в таком случае его резкое выступление говорит о неких будущих шагах Киева, которые Саакашвили пытается упредить.

При этом он явно не может не понимать, что в любом случае дискредитирует и подрывает позиции украинских властей. В частности, в их противодействии строительству «Северного потока — 2». Украина выставляет в качестве аргумента тот факт, что российский газ можно прокачивать и по ее газотранспортной системе. Однако ГТС нуждается в капитальном ремонте, а у Киева средств на это нет. Помочь могли бы, конечно, иностранные инвесторы, но заявление Саакашвили вряд ли добавит им оптимизма.

Так почему же экс-президент Грузии пошел на такой скандальный шаг? Возможно, он сознательно дистанцируется от Зеленского, полагая, что дни украинского президента сочтены, и на смену ему придут иные силы, с которыми Саакашвили планирует вступить в альянс. И продлить тем самым свое политическое существование.