Спасатели локализовали пожар в самарском ТЦ «Скала»

Самара, 12 марта. Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в торговом центре «Скала» на Московском шоссе, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило в 11:30. Горели панели здания с первого по шестой этаж. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Спасатели локализовали открытое горение в 11:48. Никто не пострадал в результате ЧП. В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.

Руководство ТЦ успело эвакуировать работников и посетителей до приезда спецслужб. На парковке были повреждены несколько автомобилей, на которые упали осколки горящих фрагментов фасада, сообщал ФАН.