Видео страшного пожара в самарском торговом центре опубликовали в Сети

Самара, 12 марта. Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул в торгово-офисном центре «Скала». Корреспонденты ФАН опубликовали несколько кадров с места инцидента.

Видеозапись, сделанная журналистами, показывает масштаб возгорания. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил весь фасад здания. По данным сотрудников МЧС, в настоящее время площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Персонал центра и его посетители были эвакуированы из горящего здания еще до прибытия спасателей. В результате ЧП, по предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.