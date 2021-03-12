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Видео страшного пожара в самарском торговом центре опубликовали в Сети

Видео страшного пожара в самарском торговом центре опубликовали в Сети

Самара, 12 марта. Сотрудники МЧС продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул в торгово-офисном центре «Скала». Корреспонденты ФАН опубликовали несколько кадров с места инцидента.

Видеозапись, сделанная журналистами, показывает масштаб возгорания. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил весь фасад здания. По данным сотрудников МЧС, в настоящее время площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Персонал центра и его посетители были эвакуированы из горящего здания еще до прибытия спасателей. В результате ЧП, по предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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