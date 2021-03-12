«Газпром» договорился с властями Монголии по проекту «Союз Восток»

Москва, 12 марта. Представители компании «Газпром» обсудили с Правительством Монголии ход разработки газопровода «Союз Восток» и технико-экономическое обоснование проекта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского газового холдинга. Отмечается, что совместная рабочая группа «Газпрома» и монгольского правительства также подписала план деятельности на 2021-2022 годы.

Заседание состоялось в рамках рабочей поездки делегации «Газпрома» в Монголию. Заместитель председателя правления Виталий Маркелов провел встречу с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом.

Предполагается, что «Союз Восток» станет продолжением на территории Монголии газопровода «Сила Сибири — 2». В «Газпроме» отмечают, что экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Строительство второй ветки позволит поставлять голубое топливо из Западной Сибири не только в западном, но и в восточном направлении.

«Газпром» с начала 2021 года увеличил добычу газа на 6,5 млрд кубометров. В корпорации также фиксируют рост поставок в страны дальнего зарубежья на 8,5 кубометров. Основными покупателями российского газа с январе-феврале стали Турция, Италия, Венгрия и Франция.