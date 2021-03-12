ФАН публикует фото из сгоревшего в Екатеринбурге НИИ металлургии и материалов

Екатеринбург, 12 марта. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует первые кадры из сгоревшего здания Центрального НИИ металлургии и металлов.

Судя по снимкам, оказавшимся в распоряжении редакции, стены здания покрылись копотью. Пожарным ранее удалось ликвидировать открытое горение, площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Инцидент произошел на Студенческой улице. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили горение в одном из помещений на пятом этаже здания екатеринбургского НИИ. Для ликвидации последствий ЧП были задействованы более 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. По факту случившегося проводится проверка.

Шесть человек удалось спасти при тушении пожара в жилом доме на юге Москвы, сообщало РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу. Один человек погиб. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.