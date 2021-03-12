Возлюбленной Высоцкого предлагали большие деньги за откровения о жизни с бардом

Москва, 12 марта. Возлюбленная поэта и барда Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко могла получить большие деньги за рассказ о жизни с певцом, сообщила артистка Лариса Лужина.

Татьяну Иваненко называли главной любовью Высоцкого. Говорили, что актриса даже родила от поэта дочь Анастасию, хотя в свидетельстве о рождении ребенка она указала свою фамилию. Артистка всю жизнь отказывалась выносить на публику свои личные отношения с именитым бардом.

«Я восхищаюсь Таней Иваненко, которая не впустила никого в свою личную жизнь и никому слова не сказала о своих отношениях с Высоцким. Я знаю, что Тане за ее откровения о жизни с Высоцким предлагали большие деньги. Но она ни разу не пришла на телевидение», — рассказала Лужина.

По словам актрисы, сейчас дочь и внучка Иваненко поступают точно так же. Лужина убеждена, что наследницы возлюбленной Высоцкого все делают правильно, ведь и сам поэт говорил, что в актере должна всегда оставаться загадка, пишет «Собеседник».

Татьяна Иваненко скончалась 5 февраля 2021 года, ей было 79 лет. В последние годы жизни возлюбленная барда боролась с тяжелой болезнью. Еще в 2018 году у актрисы отказали ноги, поэтому она практически не выходила из дома.