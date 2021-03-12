Армения анонсировала масштабные военные учения с 16 по 20 марта

Ереван, 12 марта. Армянские власти заявили о намерении провести в стране масштабные учения вооруженных сил в период с 16 по 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

Отмечается, что тактические и тактико-специализированные учения пройдут по всем операционным направлениям ВС республики.

Согласно заявлению пресс-службы армянского министерства обороны, целью учений является проверка боеготовности войск. В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие, пройдут тренировки по управлению огнем.

Всего при проведении учений будут задействованы 7,5 тысячи военнослужащих. Помимо этого Минобороны Армении планирует привлечь для маневров около 200 единиц ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских систем и вооружений, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, а также средства ПВО и авиацию.

Два дня назад министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как сообщал ФАН, стороны обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию в Карабахе.