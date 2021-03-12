Актер Прилучный рассказал, с кем живет после развода с Муцениеце

Москва, 12 марта. Популярный актер Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце оставил шикарную квартиру экс-жене и детям. Сам артист живет с матерью.

После расставания с актрисой Прилучному приписывали романы с разными коллегами. В частности, ходили слухи, что актер встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. При этом ни Павел, ни Мирослава сообщения о своем статусе не подтверждали.

У поклонников звезды возник вопрос, с кем же сейчас живет артист. Долгое время актер держал интригу, но внезапно раскрыл все карты.

«Сейчас я живу с мамой», — сказал он в интервью «Российской газете».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании год назад. Полгода назад пара официально развелась. Разойтись мирно у бывших влюбленных не получилось, однако сейчас они пытаются поддерживать теплые отношения.

Недавно появились слухи, что у Муцениеце появился ухажер. Им якобы является режиссер Клим Шипенко, который состоит в браке уже более десяти лет. Сама Муцениеце опровергла связь с кинематографистом.