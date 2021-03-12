МИД РФ: власти ФРГ игнорируют желание граждан улучшить отношения с Россией

Москва, 12 марта. Среди граждан Германии существует общественный запрос на улучшение отношений с Россией. Об этом в пятницу рассказали в МИД РФ.

Несмотря на наличие общественного запроса на улучшение взаимосвязей с Россией, власти ФРГ отказываются прислушиваться к народу и игнорируют этот факт, говорится в сообщении внешнеполитического российского ведомства. Об этом сегодня рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия не станет заниматься политизацией вопроса сотрудничества по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление недавно сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.