Россиянам назвали необходимые после выздоровления от COVID-19 анализы

Санкт-Петербург, 12 марта. Выздоровление после коронавирусной инфекции может быть неполным, поэтому важно следить за состоянием своего здоровья. Максимально точную информацию дадут результаты анализов.

Директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов в беседе с «Территорией новостей» рассказал об анализах, которые необходимо сдать после выздоровления от COVID-19. Самодиагностика может быть опасной.

«Не надо заниматься самодиагностикой и самолечением. Только врач может интерпретировать результаты исследований и назначать терапию в случае, если параметры отклоняются от нормы, так же как и отслеживать в динамике показатели результатов анализов», — предупреждает Денисов.

Оценить состояние организма после коронавируса можно по нескольким анализам. В примерный перечень входят: общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, анализ свертываемости крови, оценка состояния миокарда и проверка состояния здоровья печени и почек. Для дополнительной подстраховки Денисов рекомендует проверить уровень витамина D и антител.

Все исследования стоит пройти как при тяжелой, так и при легкой форме перенесенного коронавирусного заболевания. В случае появления таких симптомов, как нарушение сна, слабость или одышка, необходимо обратиться к врачу.

Ранее вирусолог Виктор Зуев в беседе с ФАН рассказал о реабилитации после коронавируса. В целом она похожа на реабилитацию после обычного гриппа.