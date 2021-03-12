Власти Нигерии заявили о полном прекращении переговоров с боевиками

Абуджа, 12 марта. Власти Нигерии прекращают переговоры с боевиками из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). Об этом заявил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Бабагана Монгуно.

По его словам, правительство больше не будет рассматривать диалог с радикалами как способ решить проблему безопасности в государстве.

«Ведение переговоров означает слабость. Мы мобилизуем все силы, чтобы избавиться от насилия в стране», — заверил политик.

«Боко Харам» действует в Нигерии с 2009 года. Боевики регулярно нападают на деревни и города, убивают и похищают мирных жителей. Только за последние два месяца они взяли в плен больше 600 детей. Радикалы требуют от властей выкуп и те, как правило, его платят.

Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал представителям группировки два месяца на то, чтобы сложить оружие. Однако этого так и не произошло. Вероятность того, что правительство африканского государства откажется от диалога и действительно сможет противостоять «Боко Харам», низкая.

Нигерийская армия не демонстрирует серьезных успехов в борьбе с боевиками, а иногда не может отразить атаки даже местных бандформирований. К примеру, радикалы захватили штаб-квартиру ООН в Дикве. Военнослужащие не смогли дать отпор радикалам, хотя отчитались в проведении якобы успешной операции по зачистке города.

Жители африканской страны не верят в способность правительства обеспечить их безопасность. На фоне усугубляющихся проблем с террористической угрозой население требует введения права на использование оружия для собственной защиты и отставки президента.

1 Организация запрещена на территории РФ.