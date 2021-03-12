Крупный пожар произошел в торговом центре в Самаре

Самара, 12 марта. В Самаре загорелся торговый центр «Скала» на Московском шоссе. Для тушения на место выехали сотрудники МЧС.

По предварительной информации, огонь распространился с первого по шестой этажи, горят панели в здании. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

Как сообщает источник в пожарной службе, эвакуировать посетителей и работников ТЦ удалось до приезда спецслужб. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Также известно, что огонь перекинулся с козырька здания на припаркованные машины, которые после тоже сгорели.