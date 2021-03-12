Юрий Соломин рассказал о самочувствии после перенесенного COVID-19

Москва, 12 марта. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал корреспонденту ФАН о своем самочувствии после перенесенной коронавирусной инфекции.

Юрия Соломина, проходившего лечение от коронавируса, выписали из больницы 26 февраля. Сейчас он восстанавливается дома — и уже чувствует себя лучше.

«Самочувствие вроде получше, а за внимание спасибо большое!» — сказал собеседник ФАН.

Юрий Мефодьевич сообщил, что вернется к работе в театре только в конце марта.

«К сожалению, я еще буду побаливать немного до 20 марта», — сообщил Соломин.

20 февраля в Малом театре состоялась премьера его спектакля «Буратино». Несмотря на то, что Соломин находился в больнице, он постоянно был на связи с постановочной командой, по видеосвязи участвовал в репетициях, поэтому руководство театра приняло решение не переносить премьеру.

Напомним, что актер и режиссер Юрий Соломин был госпитализирован после того, как у него диагностировали коронавирус нового типа. Исследование показало, что у кинодеятеля было поражено 20% легких, сообщал источник ФАН. 26 февраля знаменитый актер был выписан из больницы.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. За 85 лет жизни актер сыграл больше сотни ролей в театре и кино. Особенно он полюбился зрителям за роли в фильмах «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить», «Адъютант его превосходительства», «Летучая мышь». С 1988 года Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра.