Курсанты института МЧС спасли лошадь из снежной западни. ФАН-ТВ

В Казахстане старшины и курсанты института МЧС спасли лошадь, которая отбилась от табуна и увязла в глубоком снегу.

Когда курсанты Кокшетауского технического института МЧС Казахстана ехали в учебно-тренировочный центр, в сугробе увидели лошадь. Скорее всего она отбилась от табуна. Убедившись, что лошадь жива, животное решили незамедлительно спасать.

Ее начали откапывать лопатами, но сугробы оказались настолько глубокими, что пришлось вызывать подкрепление из центра. Лошадь обвязали пожарным рукавом, а машину использовали в качестве буксира. Таким образом животное удалось вытащить из снежной западни.

Спасенную лошадь передали участковому села Красный Яр, мужчина поселил ее к местному пастуху.