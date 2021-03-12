Власти США сражаются за оружейные законы Палата представителей США одобрила два законопроекта «О контроле над оружием». Демократы выступают «за», республиканцы — решительно «против». Первая мера закроет давнюю лазейку в законах «Об оружии», расширив проверку биографических данных для тех, кто покупает оружие через Интернет, на специализированных выставках и через частные сделки. Второй законопроект даст властям десять рабочих дней для завершения федеральной проверки биографических данных, прежде чем продажа оружия может быть лицензирована. В отличие от своего визави Дональда Трампа нынешний президент Штатов Джо Байден поддерживает расширение мер контроля над оружием на фоне многочисленных происшествий, инициированных стрелками-одиночками. Однако законопроект может столкнуться с более жесткой борьбой в американском Сенате.

В Крыму назвали претензии Киева на полуостров провокацией Стратегия Украины по возвращению Крыма — часть спланированной по «наущению западных кураторов» провокации. Об этом заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. «Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины при продолжении этого безумного курса, прописанного в «стратегии», надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников», — подчеркнул Георгий Мурадов. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической. Киев по-прежнему лелеет крымские мечты, закрывая глаза на результаты референдума 2014 года, который прошел на полуострове и в Севастополе в соответствии с буквой международного права. Тогда крымчане практически единогласно решили вернуться в родную российскую гавань.

Девятый городок для миротворцев РФ возвели в Карабахе Девятый блочно-модульный городок для российских миротворцев возвели в Нагорном Карабахе специалисты материально-технического обеспечения нашего Минобороны. Современный «гарнизон» на 60 мест появился в населенном пункте Аскеран. Каждый военный «кампус» — полноценный автономный комплекс, где есть все необходимое для жизни: от электроснабжения до автономного отопления. В распоряжении армейцев — мебель и бытовая техника. Также в модульных городках предусмотрены, в частности, спортзал, баня, медпункт, комната досуга и столовая. Напомним, по условиям соглашения России, Армении и Азербайджана в ноябре прошлого года в Карабахе прекратилась кровопролитная война. За соблюдением режима прекращения огня все это время наблюдает российский миротворческий контингент.