Более половины всех российских паломников улетают в хадж из Махачкалы

Махачкала, 12 марта. Аэропорт дагестанской столицы обслуживает более половины всех паломников-мусульман России, отправляющихся к святым местам в Саудовской Аравии. Как выяснил ФАН, услугами воздушной гавани республики пользуются жители различных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По словам генерального директора махачкалинского аэропорта Арсена Пирмагомедова, столичная воздушная гавань ежегодно обслуживает около 11 тысяч паломников. При этом общее их число по стране, как правило, достигает 20 тысяч.

«Аэропорт Махачкалы задействован в такой важной задаче, как организация ежегодного хаджа (паломничество у мусульман — Прим. ФАН). Мы обслуживаем более половины квоты всей России, то есть, если Саудовская Аравия определяет на нашу страну квоту в 20 тысяч человек, то 10,5–11 тысяч из них вылетает через наш аэропорт», — сказал Пирмагомедов журналистам.

В туристической фирме «Кавказ», занимающейся отправкой паломников в хадж, ФАН подтвердили, что именно из Дагестана к местам поклонения отправляется большая часть мусульман России. По словам представителя компании Магомеда Магомедова, этому способствуют два фактора — размер дагестанской квоты и доступность авиаперелета.

«Да, у Дагестана бывает самая большая квота, которая всегда полностью заполняется. Поэтому из аэропорта Махачкалы в хадж вылетают в основном жители нашей республики. Однако активно пользуются нашими услугами паломники из соседних регионов — Ингушетии, Чечни, Северной Осетии. Из того же Грозного, конечно, тоже бывают вылеты, но там нет программ эконом класса. Поэтому они предпочитают лететь через дагестанские компании более дешевыми рейсами», — рассказал работник турфирмы.

Он уточнил, что более доступные рейсы бывают комбинированными, то есть через третьи страны. Чаще всего паломники из Махачкалы добираются самолетом до Объединенных Арабских Эмиратов, а уже оттуда автобусом до Саудовской Аравии.

Магомедов также напомнил, что в 2020 году паломничество не состоялось из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, в текущем году хаджу уже не должно ничего помешать, но саудовские власти уже объявили, что не впустят в страну паломников, которые не прошли вакцинацию.

В 2020 году не проводилось распределения квот на хадж. В 2018 и 2019 годах ее размер для России составлял 20,5 тысяч человек. Республике Дагестан было разрешено отправлять порядка 10 тысяч своих паломников.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют провести реконструкцию махачкалинского аэропорта. Этот вопрос обсуждался в начале марта в Совете Федерации России.