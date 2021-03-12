Герои науки: 34 года назад в СССР была впервые проведена успешная пересадка сердца

34 года назад, 12 марта 1987 года в СССР впервые провели успешную пересадку сердца. Операцию провел академик Валерий Шумаков. Пациенткой была 25-летняя Александра Шалькова, у которой собственное сердце из-за патологического расширения (так называемая дилатационная кардиомиопатия) было не в состоянии выполнять свою главную задачу: гонять кровь по организму.

Отметим, в это время на Западе пересадки сердца уже активно проводились, первая такая операция была произведена в 1967 году в больнице Кейптауна (ЮАР) всемирно известным хирургом Кристианом Барнардом. Он успешно пересадил сердце 55-летнему Луи Вашканскому, взяв донорский орган от женщины, погибшей в автомобильной катастрофе. Правда, после пересадки мужчина прожил всего 18 дней и умер от пневмонии и последствий отторжения организмом донорского органа.

Отметим, Барнард считал своим учителем советского ученого Владимира Демихова, который на пять лет раньше — в 1962 году — осуществил пересадку собаке сердца и легких и считается отцом трансплантологии.

Первая в мире пересадка сердца животного человеку была произведена еще в 1964 году. Тогда хирург Джеймс Харди пересадил человеку сердце шимпанзе, но через полтора часа пациент скончался.

Однако в СССР развитие трансплантологии тормозилось отсутствием донорских органов из-за законодательной «дыры». Дело в том, что сердце для пересадки можно брать только работающее, когда мозг уже умер, но кровообращение еще происходит. Однако по советским законам смерть фиксировалась только после остановки сердца, что не давало возможность получить этот донорский орган для пересадки.

Разрешение брать донорское сердце сразу после смерти мозга было получено только в 1987 году, и это спасло жизнь 25-летней Александре, а потом сотням тысяч пациентов, которые получили шанс на жизнь.

После операции Александра Шалькова прожила 8,5 года она умерла от нелепой случайности: забыла принять препарат, подавляющий отторжение донорского органа (после трансплантации такие препараты нужно принимать всю жизнь).

Сегодня операции по пересадке сердца считают рядовыми, в мире их ежегодно производят около четырех тысяч, в России — около 150. В среднем после такой операции пациенты живут около десяти лет. Рекордсменом по продолжительности жизни после трансплантации сердца стал американец Тони Хьюсман, он прожил еще 30 лет и умер от рака кожи.

Интересный факт: американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру за всю его жизнь было пересажено семь сердец: первое в 1976 году, когда он попал в автокатастрофу; последнее — когда ему был 101 год.

Валерий Иванович Шумаков — один из величайших трансплантологов мира. Он впервые в СССР провел успешную пересадку почки (в 1965 году), пересадку сердца, одновременную пересадку сердца, печени и поджелудочной железы, а также двухэтапную пересадку сердца. В 1995 году под редакцией Валерия Шумакова вышло первое в России «Руководство по трансплантологии». До самой смерти в 2008 году он возглавлял основанную им кафедру «Физика живых систем» Московского физико-технического института.