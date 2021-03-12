«Я сейчас в Киеве на съемках»: Владимир Долинский рассказал о ДТП супруги
Москва, 12 марта. Российский актер и популярный телеведущий Владимир Долинский рассказал о ДТП с участием его автомобиля. Артист уточнил, что с ним все в порядке и сейчас он находится на Украине, а за рулем была его супруга, пишет Teleprogramma.pro.
«Я сейчас в Киеве на съемках. За рулем была моя жена. Чуть помяли бампер. Полная ерунда», — сказал Владимир Долинский.
Ранее в СМИ появилась информация о ДТП с участием актера. В аварию попали несколько автомобилей. На месте присутствовали машины скорой помощи.