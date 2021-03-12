«Я сейчас в Киеве на съемках»: Владимир Долинский рассказал о ДТП супруги

Москва, 12 марта. Российский актер и популярный телеведущий Владимир Долинский рассказал о ДТП с участием его автомобиля. Артист уточнил, что с ним все в порядке и сейчас он находится на Украине, а за рулем была его супруга, пишет Teleprogramma.pro .

«Я сейчас в Киеве на съемках. За рулем была моя жена. Чуть помяли бампер. Полная ерунда», — сказал Владимир Долинский.

Ранее в СМИ появилась информация о ДТП с участием актера. В аварию попали несколько автомобилей. На месте присутствовали машины скорой помощи.

«Все в порядке, Владимира Абрамовича не было за рулем и вообще. Меня немножко ударили сзади, все в порядке», — рассказала ранее супруга Долинского Наталья Волкова изданию LIFE.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. В автомобиль Волковой врезались сзади, пострадали еще две машины.

На снимках с места происшествия видно, что самый существенный урон получил автомобиль красного цвета — помяты передняя часть и бок. Виновником аварии стал водитель, чей автомобиль влетел в другие машины перед светофором. На месте работали сотрудники ДПС.

Заслуженному артисту России Владимиру Долинскому в апреле прошлого года исполнилось 76 лет. Он был удостоен этого почетного звания в 1994 году. В биографии артиста есть интересные истории. В 1973 году он попал в тюрьму за валютные махинации. Актер находился за решеткой четыре года и вышел на свободу по ходатайству Театра Сатиры.

Ранее ФАН опубликовал фотографии с места аварии.