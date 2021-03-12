В России утвердят список вузов, дипломы которых признаются автоматически

Москва, 12 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России утверждается новый порядок признания дипломов об образовании.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства, порядок отбора зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, будет ускорен и упрощен.

«Иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти процедуру признания документов об образовании. Исключение составляют выпускники вузов из тех стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций, входящих в особый перечень. Их дипломы признаются автоматически», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ежегодно в стране составлялись два отдельных списка для документов об образовании и ученых степеней. Теперь они будут объединены в один документ, что ускорит процесс. Также известно о расширении списка международных рейтингов вузов. На основании этих данных в будущем планируют отбирать претендентов для включения в список. Так, к уже существующим добавят всемирный рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities и Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета».