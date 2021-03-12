Агата Муцениеце ответила на слухи о романе с женатым Климом Шипенко

Москва, 12 марта. Актриса Агата Муцениеце прокомментировала неподтвержденные сообщения о ее романе с женатым режиссером Климом Шипенко.

Публикации о якобы совсем не дружеских отношениях Муцениеце и Шипенко появились после того, как в Сеть попало скандальное видео, на котором человек, похожий на режиссера, ущипнул артистку за ягодицу. Актриса решила развеять все сомнения поклонников по поводу ее личной жизни в своих Instagram Stories.

«Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Даже мои друзья начинают в это верить. На всех фото и видео не Клим Шипенко», — пояснила Муцениеце.

Актриса отметила, что дружит с семьей режиссера и хорошо общается с его женой Соней Карпуниной. Муцениеце надеется, что с Шипенко ее будут связать профессиональные отношения, поскольку она очень хотела бы поработать с таким великолепным, по ее словам, режиссером.

«А я как придерживалась своих принципов, так и буду их придерживаться — я никогда не буду заводить отношения с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, потому что сама была женой. Успокойтесь», — подчеркнула актриса.

Супруга Клима Шипенко уже отреагировала на сообщения о романе ее мужа с актрисой. Подобные публикации вызвали у жены режиссера лишь смех.