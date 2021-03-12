Крупный пожар произошел в екатеринбургском НИИ металлургии и материалов

Екатеринбург, 12 марта. Огонь охватил здание Центрального НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге. Спасатели эвакуировали около 200 человек.

Сообщение о возгорании на Студенческой улице поступило на пульт дежурного в 11:48. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что горит пятиэтажное здание института, а по Втузгородку распространился густой дым. В тушении задействованы более 50 человек и 15 машин спецтехники.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.